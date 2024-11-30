Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя

Машину довелося перефарбувати, адже її створювали, щоб діяти в пустелі

Бійці 116-ї окремої механізованої бригади мають на озброєнні американську бойову броньовану машину Oshkosh M-ATV. Які завдання вона виконує на фронті, вояки показали журналістам «Армія TV».

Американці вирішили розробити новий броньовик на заміну знаменитим HMMWV – «Хамві». Так на світ з’явився 12-тонний Oshkosh M-ATV. Ця машина була створена однойменною корпорацією, що носить ім’я вождя корінного американського індіанського народу Меноміні. «Ошкош» означає «Кіготь».

Oshkosh M-ATV на коробці автомат має 370 кінських сил, здатен розганятися до 115 км/год, а також може похвалитися функціональною системою пожежогасіння двигуна, коліс та салону. У 116-й бригаді використовують її в якості командно-штабної машини. Броньовик довелося перефарбувати, адже його створювали, щоб воювати в пустелі. Тому транспорт мав надто яскравий колір для українських посадок.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Раніше росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області.

До слова, уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.