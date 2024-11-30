Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя
Oshkosh M-ATV на коробці автомат має 370 кінських сил, здатен розганятися до 115 км/год
фото з відкритих джерел

Машину довелося перефарбувати, адже її створювали, щоб діяти в пустелі

Бійці 116-ї окремої механізованої бригади мають на озброєнні американську бойову броньовану машину Oshkosh M-ATV. Які завдання вона виконує на фронті, вояки показали журналістам «Армія TV».

Американці вирішили розробити новий броньовик на заміну знаменитим HMMWV – «Хамві». Так на світ з’явився 12-тонний Oshkosh M-ATV. Ця машина була створена однойменною корпорацією, що носить ім’я вождя корінного американського індіанського народу Меноміні. «Ошкош» означає «Кіготь».

Oshkosh M-ATV на коробці автомат має 370 кінських сил, здатен розганятися до 115 км/год, а також може похвалитися функціональною системою пожежогасіння двигуна, коліс та салону. У 116-й бригаді використовують її в якості командно-штабної машини. Броньовик довелося перефарбувати, адже його створювали, щоб воювати в пустелі. Тому транспорт мав надто яскравий колір для українських посадок. 

Нагадаємо, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Раніше росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області.

До слова, уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Читайте також:

Теги: армія машини транспорт росіяни обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Традиційно список очолили Honda та Lexus
Названі найкращі автомобілі, що з роками не втрачають у ціні
20 листопада, 18:44
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
Герой України розповів, що його вразило найбільше на Курщині
13 листопада, 07:30
Внаслідок удару по густонаселеному району міста загинуло 10 людей, ще понад 40 поранено
Внаслідок російського удару в Одесі загинуло семеро поліцейських
18 листопада, 21:25
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
20 листопада, 08:16
Росіяни увійшли в центр Часового Яру
Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild
20 листопада, 05:04
Росіяни отримали вогнегасники, щоб гасити пожежі після обстрілів
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
21 листопада, 10:32
Мер: Влучання у район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки
Росія вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла до 19 (оновлено)
25 листопада, 10:19
Росіяни захопили два населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State
Росіяни захопили два населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State
27 листопада, 02:28

Суспільство

Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці
Відома лікарка спрогнозувала, через скільки років зникнуть українці
Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя
Бійці ЗСУ показали, як воюють на броньовику з ім’ям індіанського вождя
Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію
Головнокомандувач ЗСУ при Порошенку відсудив у держави більшу пенсію
Тягнибок розповів про здоров’я пораненого на фронті сина
Тягнибок розповів про здоров’я пораненого на фронті сина
Уряд розширив перелік професій, які підлягають бронюванню від мобілізації
Уряд розширив перелік професій, які підлягають бронюванню від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
49K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
26K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
16K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
5062
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua