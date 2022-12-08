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Окупанти обстріляли Харківщину. Постраждали четверо людей

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Харківщину. Постраждали четверо людей
Російські окупанти ввечері вдарили ракетами по Харківщині
фото ілюстративне

На місці обстрілу працюють бригади екстреної медичної допомоги

Ввечері, 8 грудня, російські загарбники завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні», – повідомив Синєгубов.

За його словами, постраждали четверо людей. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги.

Він також додав, що частину російських ракет збили сили ППО.

Нагадаємо, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.

Теги: будинок окупанти пожежа обстріл Харківщина

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