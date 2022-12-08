Окупанти обстріляли Харківщину. Постраждали четверо людей

На місці обстрілу працюють бригади екстреної медичної допомоги

Ввечері, 8 грудня, російські загарбники завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні», – повідомив Синєгубов.

За його словами, постраждали четверо людей. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги.

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Він також додав, що частину російських ракет збили сили ППО.

Нагадаємо, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.