Окупанти обстріляли Харківщину. Постраждали четверо людей
На місці обстрілу працюють бригади екстреної медичної допомоги
Ввечері, 8 грудня, російські загарбники завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні», – повідомив Синєгубов.
За його словами, постраждали четверо людей. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги.
Він також додав, що частину російських ракет збили сили ППО.
Нагадаємо, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.
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