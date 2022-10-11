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Фото та відео зйомка ворожих обстрілів: СБУ звернулася до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фото та відео зйомка ворожих обстрілів: СБУ звернулася до українців
фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення відео в мережі

Служба безпеки закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих «прильотів»

«Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше», – йдеться у повідомленні.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі «Інтернет». Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині. 

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

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