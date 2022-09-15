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Окупанти на Харківщині тримали в підвалі п'ятьох дітей (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти на Харківщині тримали в підвалі п'ятьох дітей (фото) 
Прикордонники звільнили неповнолітніх
фото: ДПСУ 

Рашисти замкнули чотирьох дівчат і хлопця після проведення фільтраційних заходів 

У Харківській області звільнено п’ятьох підлітків, яких російські окупанти тиждень утримували у підвалі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

«Як виявилося, четверо дівчат та хлопець перебували у підвалі уже 7 днів. Вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, станом на ранок 15 вересня загалом на Харківщині деокуповано майже 400 населених пунктів. Президент зазначив, що російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців. 

Як відомо, російські війська у значній мірі виведені з Харківщини на захід від річки Оскіл. Деякі підрозділи окупантів бігли в явній паніці. 

До слова, на звільнених територіях СБУ збирає докази злочинів окупантів: що і куди передавати.

У рамках стабілізаційних заходів на звільнених територіях важлива будь-яка деталь:

  • фото- та відеофіксація злочинів;
  • техніка та фрагменти озброєння окупантів;
  • свідчення про знущання та катування мирного населення;
  • інформація про співпрацю колаборантів із загарбниками.

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Теги: Telegram армія окупанти президент Харківщина

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