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Запорізьку АЕС знову під'єднали до енергосистеми України – МАГАТЕ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Запорізьку АЕС знову під'єднали до енергосистеми України – МАГАТЕ
Відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми

Фахівці відновили зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС після того, як його було припинено через обстріл росіян. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного агентства з атомної енергії.

За даними агентства, було відремонтовано обидві зовнішні лінії 750 кВ та 330 кВ, які необхідні для подачі електроенергії з української енергосистеми.

«Близько 22:00 (4 листопада – ред.) електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено, а вісім працюючих аварійних дизель-генераторів було відключено та переведено в режим очікування», – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, в «Енергоатомі» розповіли, що Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Через обстріл окупантів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку з українською енергосистемою.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.

Читайте також: Російські загарбники хочуть підключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу – Енергоатом
Теги: Україна МАГАТЕ Запорізька АЕС

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