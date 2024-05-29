З'явилися супутникові знімки ударів по аеродрому в Луганську (фото)

Росіяни не підтверджували атаку на аеродром

Супутникові знімки підтверджують влучання по аеродрому авіаучилища в окупованому Луганську. Фотографії опублікувало Радіо Свобода.

Згідно зі знімками, після удару на північ від злітно-посадкової смуги почалася масштабна пожежа. Про загоряння говорила й окупаційна влада, однак вона не вказувала, де воно сталося.

фото: Planet Labs/Радіо Свобода

фото: Planet Labs/Радіо Свобода

Журналісти публікують і знімок від 10 травня, на якому можна побачити, що на цій території стояли елементи багатофункціонального мобільного радіолокаційного комплексу «Небо-М». Він призначений для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

фото: Planet Labs/Радіо Свобода

Нагадаємо, увечері, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Зазначається, що ракети уразили військовий навчальний заклад авіації та аеродром.

Також зазначається, що пожежа розпочалася в районі Вищого авіаційного училища штурманів. У районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС. До того ж на території військового навчального закладу жив офіцерський склад угрупування.

До слова, 20 травня в окупованому Луганську вранці прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, удар припав на колишню Луганську академію внутрішніх справ у селищі Ювілейне.