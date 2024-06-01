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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Українські діти стали «дітьми війни»

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Всі діти України нині, так чи інакше – безвинні жертви російської військової агресії
фото: ПЦУ

Українські діти знають і бачили те, чого не повинні бачити діти. Вони зростають на уламках власного дитинства

Росія несе провину за те, що наші діти страждають у ХХІ столітті, у власному домі, в рідній мирній країні. Бо імперія зла прийшла з війною і відібрала у них дитинство, відібрала рідних, друзів, домівки, всі права і можливості, які вони до того мали.

Українські діти знають і бачили те, чого не повинні бачити діти. Вони зростають на уламках власного дитинства.

Як багато маленьких українців і українок передчасно загинули від ворожих бомб, дронів, куль, мін! Як багато отримали каліцтва, втратили своїх рідних. Як багато дітей на сьогодні є скривдженими, викраденими, розлученими з батьками, вимушено переміщеними, утримуваними на ворожій землі, серед чужих людей.

Як багато отримали серйозні фізичні і психологічні травми, живучи в умовах постійного ризику, тривог, сирен, вибухів і пострілів. Під час війни діти не можуть нормально спати, гуляти, вчитися, подорожувати, відпочивати, всебічно розвиватися…

Всі діти України нині, так чи інакше – безвинні жертви російської військової агресії. Тому український День захисту дітей – це не про подарунки і солодощі, це про виживання і порятунок.

З особливим, щемливим, ревним проханням молю Бога про Його опіку, милосердя та милість для усіх дітей України. Бережи їх, Господи!

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Джерело
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Теги: українці війна діти

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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