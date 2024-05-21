Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
Лідери України та Румунії домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський поінформував Йоханніса про ключові оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Серед ключових тем – ситуація на фронті, нова військова допомога та саміт миру. Про це президент України повідомив у Telegram.

«Подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується», – сказав президент.

Також Зеленський поінформував Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Крім того, лідери країн також домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки. Зокрема, президент Румунії підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру. 

«Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. 

Читайте також: Молитовна дипломатія. Як баптист з Одеси зумів достукатися до спікера Джонсона
Теги: Володимир Зеленський Румунія війна системи ППО озброєння саміт президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін і Ібрагім Раїсі були союзниками у війні проти України
Світ без Раїсі. Що означає смерть друга Путіна для України Тема дня
Вчора, 20:30
Роранений Роберт Фіцо не вирізнявся проукраїнською позицією, тож у мережі згадали ще одного друга Путіна – Віктора Орбана
Мережа відреагувала на спробу застрелити Роберта Фіцо хвилею мемів
16 травня, 05:24
Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним
Замах на Роберта Фіцо: останні новини з лікарні
15 травня, 22:56
У Міноборони Великої Британії не коментують діяльність спецназівців
Британський спецназ діє в Україні? Несподівана заява командувача військ США
13 травня, 09:22
Тривають важкі бої на прикордонні Харківщини
Окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині – ОВА
10 травня, 17:02
ЗСУ оцінили, як надходження допомоги від США вплине на масовані атаки Росії
ЗСУ оцінили, як надходження допомоги від США вплине на масовані атаки Росії
25 квiтня, 12:46
ЗСУ модернізували «Бабу-Ягу» і зробили безпілотник повністю безшумним
Рогозін перелякався через дрон ЗСУ «Баба Яга»
24 квiтня, 15:39
Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка
Російські загарбники повільно просуваються на одному із напрямків – британська розвідка
23 квiтня, 12:44
За добу ворог завдав 4 ракетних та 37 авіаційних ударів
За минулу добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень: де відбито найбільше російських атак
21 квiтня, 19:30

Політика

Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право
Бронювання за гроші: Гетманцев розповів, які підприємства отримають право
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії
Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
Правоохоронці проводять обшуки в Державній судовій адміністрації України
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу військкоматів
«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство
«Загадкові менеджери» Зеленського: хто ці люди? Адвокат Порошенка почав слідство
Відключення електроенергії. Міненерго звернулося до бізнесу з пропозицією
Відключення електроенергії. Міненерго звернулося до бізнесу з пропозицією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
12K
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
9672
Податок на народжуваність. Нардеп відкликав законопроєкт через суспільне обурення
7964
Олігарх Новинський взяв участь у освяченні російського храму на Кіпрі
7878
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6540
Усім народжувати по троє дітей. Нардеп пояснив скандальний законопроєкт

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua