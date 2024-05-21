Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги від Румунії

Лідери України та Румунії домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки

Зеленський поінформував Йоханніса про ключові оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Серед ключових тем – ситуація на фронті, нова військова допомога та саміт миру. Про це президент України повідомив у Telegram.

«Подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується», – сказав президент.

Також Зеленський поінформував Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів.

Крім того, лідери країн також домовилися прискорити спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки. Зокрема, президент Румунії підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру.

«Я вдячний президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Його заяви пролунали після того, як Німеччина закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.