Легендарний воєнний фотокореспондент: Через нехлюйство журналістів ворог отримує важливу інформацію

«На фронті усе базується на довірі. Якщо командир довіряє мені, то може і на штурм з собою взяти»

Якщо фотожурналіст хоче потрапити в «жовту» чи «червону» зону на фронті, то такий допуск безпосередньо залежить від довіри військових до оглядача. Таку думку висловив фотокореспондент Єфрем Лукацький в інтерв'ю «Главкому».

Лукацький заявив, що чудово розуміє військових, які не хочуть пускати до себе журналістів. За його словами, неодноразово бувають моменти, коли після приїзду кореспондентів на лінію фронту – стаються «прильоти».

«У мене був випадок. Я приїхав до танкістів під Бахмут, весь день ми спілкувалися, потім вони повезли мене в приватний сектор, де вони мешкали. Наступного дня, коли ми звідти поїхали, стався прямий «приліт» і воїн з позивним «Чикатило», герой мого матеріалу, загинув. Після цього я з дронарями поїхав під Піски, неподалік Донецька. Так само ховалися в будинку, звідки вони запускали дрони, а на наступний день – прямий «приліт» по тому будинку. Військові казали: «Звичайно, ми вас, журналістів, не звинувачуємо, але це сталося після вашого приїзду», – пояснює Лукацький.

Фотокореспондент стверджує, що такі ситуації бувають досить часто, особливо коли мова йде про західних журналістів.

Також на переконання Лукацього, всі зустрічі журналістів із військовими «на нулі» базуються на довірі: «У мене така довіра є, і мені не потрібен пресофіцер, щоб потрапити у деякі місця. Якщо командир підрозділу мені довіряє, він мене може і на штурм з собою взяти». Єфрем Лукацький додає, що все у таких випадках побудовано на персональних відносинах.

Нагадаємо, легендарний воєнний фотокор попередив про небезпеку допуску західних журналістів на фронт. Лукацький наголосив, що з обережністю ставиться до західних колег: «Звичайно, є чимало порядних людей. Але в Бучі, коли там було море кореспондентів, один з них сказав: «Україна ж теж обстрілювала це місто, можливо, це вбиті українською армією». А болгарський журналіст додав, що всі ці тіла на вулицях Бучі, які ми знімали, – це манекени».

До слова, стало відомо, що українські фотокореспонденти Владислава та Костянтин Ліберови мають світлини останніх хвилин життя Героя України, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, відомого як Да Вінчі.