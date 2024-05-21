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ЗСУ проводять контратаки на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ проводять контратаки на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми
Від початку доби на фронті відбулося 94 бойові зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення залишається Покровський напрямок

Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск. Із початку доби відбулося 94 бойові зіткнення. Противник завдав по території України три ракетні удари, 35 авіаударів та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22.00 21 травня.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають. У свою чергу українські захисники контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Так, російські окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі – біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського. На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ «Бурелом».

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої. Крім того, російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру. Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку наші оборонці продовжують придушувати активність противника, який з початку доби двічі невдало атакував наші позиції.

На Времівському напрямку ситуація значних змін не зазнала, однак агресор у районі Старомайорського зосередив значну кількість засобів вогневого ураження та збільшив його інтенсивність. Проводяться заходи зі стабілізації обстановки.

На решті напрямків ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, російські загарбники наблизилися до центральної частини Вовчанська, що на Харківщині. Місто вони атакують протягом останніх 10 днів у рамках нового наступу в регіоні. 

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Теги: ЗСУ війна фронт

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