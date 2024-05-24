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Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони зупинили наступ окупантів на Харківському напрямку
Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави
фото з відкритих джерел

Українські військові проводять контрнаступальні дії на Харківщині

Українські військові зупинили російських загарбників на півночі Харківщини. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Ігор Прохоренко.

Військовий зазначив, що на Харківському напрямку тривають бойові дії з 10 травня, коли ворог почав наступальну операцію. За словами представника Генерального штабу, окупанти хочуть створити так звану «буферну зону».

Крім того, Прохоренко зазначив, що українські військові планують наступальні дії.

«На сьогодні обстановка там стабільна та контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються та проводяться Силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення», – повідомив Прохоренко.

Як повідомлялося, Російська Федерація минулого тижня залучила підрозділи африканського корпусу Міноборони РФ разом із регулярними силами та підрозділами «Шторм-Z» під час наступу на Вовчанськ.

Раніше російські загарбники повністю завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали дуже високих втрат. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він також поінформував, де на Харківщині тривають найжорсткіші бої.

До слова, президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2024 року
Теги: Генштаб війна ЗСУ окупанти

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