Україна створила флот без моряків – The Economist

Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що українські безпілотники готують ще більше сюрпризів для росіян

Українські захисники керують флотом дистанційно

Українці намагаються стримати російський наступ на суші, та одночасно виграють війну в Чорному морі, бо створили флот безпілотних надводних апаратів (Unmanned Surface Vesselм – USV). Про значення українських розробок пише The Economist.

До початку повномасштабної війни в Україні, найамбітнішою технологією у сфері морського озброєння був Sea Hunter, 40-метрове судно, яке американський флот розробляв з 2016 року. Втім, Україна стала піонером у створенні малих дешевих військово-морських безпілотників, які швидко та легко побудувати.

USV завдали ударів по російським патрульним і транспортним суднам, військовим кораблям і навіть пошкодили Керченський міст, який з'єднує Крим з Росією. Окремі дрони, як правило, завдають невеликої шкоди, але кілька влучень можуть потопити корабель. Підрахунки The Economist показують, що військово-морські безпілотники вибили з ладу близько десяти російських кораблів, у тому числі «Цезар Куніков».

Росіяни намагалися протистояти безпілотникам за допомогою кулеметів та гелікоптерів. Але Україна адаптувала безпілотники для боротьби з цією загрозою. Нещодавно український USV бачили з незвичайним доповненням: двома ракетами класу «повітря-повітря» Р-73, модифікованими для запуску з поверхні, потенційно дозволяючи їм заманювати дорогоцінні вертольоти та збивати їх.

Раніше повідомлялося, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці зібрали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені системами «Град».

«Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди ефективно», – зазначив співрозмовник у СБУ.

Нагадуємо, що морські дрони СБУ непомітні для ворожих систем виявлення. До того ж, Sea Baby-2024 є більш смертоносним, ніж попередні версії. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

«У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко міг виявляти ворог. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки», – розповів речник СБУ.

За словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря.

Наразі СБУ використовує два типи морських дронів – це Sea Baby та Мамай. Українські дрони, за словами Дехтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для систем спостереження ворога.

«Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження», – сказав він.

Дехтяренко додав, що ці дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.