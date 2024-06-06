Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2024 року

Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу

На Краматорському напрямку ситуація напружена

З початку доби противник завдав по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2 742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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Новини війни в Україні

Продовжується оборонна операція українських військ. На даний час загалом відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

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На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.

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На Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку противник теж проявляє активність – провів шість атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, – ще триває. Втрат наших позицій не допущено.

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала – усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.

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На Краматорському напрямку

На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

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На Покровському напрямку

На Торецькому напрямку

Ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

На Придніпровському напрямку три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

мапа: deepstate

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.

Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.