Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2024 року
На Краматорському напрямку ситуація напружена
З початку доби противник завдав по території України одного ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе. Здійснив 2 742 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
Новини війни в Україні
Продовжується оборонна операція українських військ. На даний час загалом відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили окупантів, район зосередження ОВТ, два пункти управління БпЛА та радіолокаційну станцію.
На Харківському напрямку
На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито три атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка. 11 атак відбито. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.
На Сіверському напрямку
На Сіверському напрямку противник теж проявляє активність – провів шість атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. П’ять – відбито, а одна, біля Роздолівки, – ще триває. Втрат наших позицій не допущено.
На Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала – усі спроби противника просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.
На Краматорському напрямку
На Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Покровському напрямку
На Торецькому напрямку
Ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.
На Придніпровському напрямку
На Придніпровському напрямку три атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.
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