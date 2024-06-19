Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року

Окупанти активізувалися на Краматорському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України 33 авіаційних удари із застосуванням 45 КАБів та задіяли 482 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 113 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Українські війська продовжують оборонну операцію та рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину території країни.

На Харківському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді чотирьом атакам росіян у районі Вовчанська. Відбиття ще двох штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Липців триває.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші воїни відбили вісім атак противника поблизу Синьківки, Степової Новоселівки та Піщаного, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог 13 разів намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито українськими захисниками. Ворог успіху не мав. Триває бій на локації Тернів.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили 13 атак загарбників поблизу Роздолівки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Ситуація контрольована, втрат територій і позицій не допущено. Ще два боєзіткнення в районі Верхньокам’янського тривають.

На Краматорському напрямку

Протягом доби загарбники здійснили шість спроб наблизитися до мікрорайону Новий Часового Яру, чотири з яких відбито захисниками України. Два бойові зіткнення ще тривають. Крім того, ворог проводить активні штурмові дії поблизу Іванівського, Південного та Нью-Йорка, де на даний час продовжуються дев’ять боїв.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Обстановка залишається найгарячішою. Кількість ворожих штурмів досягла 37. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування противника та стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв продовжуються.

Попередньо, втрати агресора за сьогодні на цьому напрямку склали приблизно 180 окупантів убитими та пораненими. Знищено одну МТ-ЛБ, міномет, гармату, чотири авто, пошкоджено два танки росіян.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Три спроби ворога витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Красногорівки успіху не мали. Ще чотири бої тут тривають. Ситуація під контролем Сил оборони. Наші захисники нищать окупантів. З початку доби загальні втрати росіян становлять 86 осіб. Знищено також автомобіль ворога.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Успіху не мали дві штурмові дії загарбників поблизу Урожайного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку

Зазнали невдачі дві атаки окупантів – у районах Новоданилівки та Малої Токмачки.

мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 847-й день повномасштабної війни в Україні.