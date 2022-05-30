Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів артснарядів

Сьогодні, 30 травня, у другій половині дня російські окупанти зі своєї території близько години обстрілювали артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону.

Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, вранці 30 травня ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини. Російські військові випустили артснаряди, начинені флешетами.

У ніч на 30 травня ворог атакував Сумську область. Від 00:00 до 8:00 по території області рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій.