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  4. Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)

    Окупанти гатять по населених пунктах Сумщини поблизу кордону - Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)
    Окупанти гатять по населених пунктах Сумщини поблизу кордону
    фото: Держприкордонслужба

    Прикордонники зафіксували понад 20 розривів артснарядів

    Сьогодні, 30 травня, у другій половині дня російські окупанти зі своєї території близько години обстрілювали артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону.

    Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

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    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)
    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)
    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)
    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)

    Нагадаємо, вранці 30 травня ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини. Російські військові випустили артснаряди, начинені флешетами.

    У ніч на 30 травня ворог атакував Сумську область. Від 00:00 до 8:00 по території області рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій.

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти з території РФ годину поливали снарядами Сумщину (фото)