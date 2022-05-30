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  4. Рашистський пропагандист потрапив під обстріл на околиці Сєвєродонецька (відео)
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    Події в Україні

    Рашистський пропагандист потрапив під обстріл на околиці Сєвєродонецька (відео)

    Інтерв'ю, яке російський медіапропагандист намагався взяти у жительки ооклиці Сєвєродонецька, завершилося вибухом - Рашистський пропагандист потрапив під обстріл на околиці Сєвєродонецька (відео)
    Інтерв'ю, яке російський медіапропагандист намагався взяти у жительки ооклиці Сєвєродонецька, завершилося вибухом
    фото: скріншот

    Журналісти країни-агресора почали нишпорити Сєвєродонецьком і мало не поплатилися за це

    Російські медіапропагандисти вирішили зняти відео із «звільненого» окупантами Сєвєродонецька. Оскільки усе місто взяти рашистам не до снаги, журналісти знайшли кілька будинків на околиці міста, в районі готелю «Мир», де намагалися поспілкуватися з місцевими жителями.

    Жителька Сєвєродонецька не дуже охоче відповідала на питання російського пропагандиста, а через кількадесят секунд інтерв’ю взагалі довелося припинити, оскільки розпочався артобстріл.

    Хто саме обстріляв територію, на якій рашистський журналіст робив свій пропагандистський матеріал, достеменно невідомо, але цілком можливо, що він потрапив під вогонь співвітчизників, які намагаються як не захопити, то зруйнувати Сєвєродонецьк.

    Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що тільки за попередню добу 29 травня окупанти зруйнували у Сєвєродонецьку щонайменше 12 будинків. Наразі тривають важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

    Також у Сєвєродонецьку була розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох окупантів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджиєва.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашистський пропагандист потрапив під обстріл на околиці Сєвєродонецька (відео)