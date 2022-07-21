Окупанти за добу 65 разів обстріляли Миколаївщину: є поранені

«За добу було 57 обстрілів Миколаївщини засобами РСЗВ і запущено вісім крилатих ракет, які влучили в автомийку, АЗС, газогін, а також у склад гуманітарної допомоги, де зберігалися товари для дітей та старих, та інші цивільні об’єкти. Двоє жителів області зазнали поранень», – зазначив Кім.

Упродовж доби російські загарбники здійснили 65 обстрілів Миколаївщини ракетними системами залпового вогню та крилатими ракетами С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Голова ОВА зазначив, що окупанти стріляють куди попало, а звітують про ураження якихось командних пунктів.

Всього з початку лютого зруйновано чи пошкоджено понад 7700 об’єктів, в тому числі довелось відімкнути від енергомережі 30 тисяч 500 абонентів. Внаслідок війни переселились із Миколаївщини до більш безпечних областей понад 24 тисячі осіб.

«Уже надійшло 96 листів щодо ймовірних коригувальників вогню ворога по місту, хоча не всі виключно інформаційного змісту. Ми опрацьовуємо їх, детальніше про це зможу поінформувати за два тижні, після тимчасового закриття міста в межах комендантської години і проведення разом з військовими заходів щодо виявлення ДРГ», – додав Кім.

Крім того, Кім зазначив, що наразі немає спроб російських військ захопити Миколаїв.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників російського вогню. Згодом посадовець опублікував інструкцію, як повідомляти про коригувальників ворожого вогню та отримати винагороду.