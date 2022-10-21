Окупанти знову вдарили по Харкову

Російські ракети влучили в Київський район

Російські загарбники знову обстріляли ракетма Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Знову б'ють по Київському району», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не потраждав.

Крім того, мер уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждали шестеро людей.

Як повідомлялося, близько 08:10 окупанти обстрілювали Харків. Відомо, що рашисти влучили по одному з підприємств Харкова.

Також сьогодні російські терористи вдарили ракетами по Запоріжжю.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.