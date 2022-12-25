Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську
Три ракети вдарили по промисловій зоні міста
У неділю, 25 грудня, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Гончаренко заявив, що окупанти випустили по місту три ракети.
«Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях», – наголосив він.
Зазначимо, що ворог практично щодня завдає ударів по місту. Вони знищують не лише промислові об'єкти, а й житлові будинки, школи.
Нагадаємо, удруге за день у неділю, 25 грудня, в Україні лунає повітряна тривога. Вона розпочалася о 14:26 з Києва й області та швидко поширилася на всю країну.
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