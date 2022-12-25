Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську

Росіяни випустили три ракети по Краматорську

Три ракети вдарили по промисловій зоні міста

У неділю, 25 грудня, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

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Гончаренко заявив, що окупанти випустили по місту три ракети.

«Три ракети вдарили по промисловій зоні міста. За попередньою інформацією без жертв. Небезпека не минула, перебувайте в укриттях», – наголосив він.

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Зазначимо, що ворог практично щодня завдає ударів по місту. Вони знищують не лише промислові об'єкти, а й житлові будинки, школи.

Нагадаємо, удруге за день у неділю, 25 грудня, в Україні лунає повітряна тривога. Вона розпочалася о 14:26 з Києва й області та швидко поширилася на всю країну.