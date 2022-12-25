Російський винищувач у небі, оголошено масштабну повітряну тривогу

Тривога швидко поширилася на всю територію країни

Удруге за день у неділю, 25 грудня, в Україні лунає повітряна тривога. Вона розпочалася о 14:26 з Києва й області та швидко поширилася на всю країну.

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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило «двох стін». Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

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Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, в Україні о 9:23 було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона тривала майже дві години.

Раніше ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Станом на 25 грудня на бойовому чергуванні у країни-агресорки перебувають 23 ворожих кораблі.