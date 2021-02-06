Окупаційна адміністрація Криму визнала: західні політики відмовляються відвідувати півострів

Дипломати щодо можливого візиту до Криму, незважаючи на офіційне запрошення окупантів, не зверталися

«Дипломати щодо можливого візиту до Криму, попри офіційне запрошення, не зверталися» – окупаційна адміністрація півострова

В окупованому Криму розповіли про небажання західних дипломатів відвідати півострів навіть після офіційного запрошення. Про це повідомив РІА Новини так званий постпред Криму при президентові Росії, «віцепрем'єр уряду республіки» Георгій Мурадов.

«Дипломати щодо можливого візиту до Криму, попри офіційне запрошення, не зверталися. Це в черговий раз говорить про застосування подвійних стандартів стосовно Криму», – сказав представник окупаційної адміністрації.

За його словами, Крим готовий прийняти дипломатичну місію західних країн, «як тільки там наберуться політичної мужності й бажання об’єктивно ознайомитися з життям на півострові».

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала бажання західних дипломатів «спостерігати за важливими подіями в країні перебування», яким вони пояснили відвідування процесу над Олексієм Навальним. Захарова нагадала, що їх не раз запрошували в країну з іншого приводу. «Ми з 2014 року кличемо західних дипломатів, послів, радників, консульських співробітників – будь-яких представників посольств, які знаходяться в Москві та інших містах Росії, приїхати до Криму і подивитися на те, як там ідуть справи», – сказала вона.

Крим був анексований Росією в березні 2014 року. 16 березня російськими військовими в тимчасово окупованому Криму було проведено незаконний «референдум» про від’єднання від України і 18 березня Крим з ініціативи російського президента Путіна було анексовано. Ані так званий «референдум», ані анексія Криму Росією, у світі не були визнані.

У 2014–2015 роках встановлена система міжнародних санкцій за будь-яке визнання Криму частиною Росії та спроби легалізації незаконної окупації півострова.

Нагадаємо, ще одну російську акторку прикордонники не пустили в Україну.

Як повідомлялося, Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа. Санкціями Україна відповіла на зазіхання на свій суверенітет. Причиною стало відкриття так званого почесного консульства Нікарагуа в окупованому Криму.