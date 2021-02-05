  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МЗС пояснили, навіщо Україна ввела санкції проти Нікарагуа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа - У МЗС пояснили, навіщо Україна ввела санкції проти Нікарагуа
    Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа
    Фото з відкритих джерел

    У МЗС гідно відповіли Марії Захаровій

    Україна санкціями проти Нікарагуа відповіла на зазіхання на свій суверенітет. Причиною стало відкриття так званого почесного консульства цієї країни в окупованому Криму. Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

    Зазначимо, напередодні офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення про санкції проти Нікарагуа через почесне консульство в окупованому Криму «виглядає сміхотворно» й розцінюється як «акт відчаю». Вона підкреслила, що після окупації півострова питання відносин нібито не стосуються України.

    Проте Ніколенко заявив, що «актом відчаю» є спроби Росії переконати світ у тому, що Крим і Севастополь – це нібито суб’єкти РФ. А призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство й міжнародне право.

    «У відповідь на такі недружні дії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював, а Верховна Рада підтримала введення обмежувальних заходів проти Нікарагуа. Україна й надалі безкомпромісно реагуватиме на кричущі посягання на свій суверенітет і послідовно захищатиме національні інтереси з метою якнайшвидшої деокупації Криму», – додав Ніколенко.

    Нагадаємо, Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа. Обмеження ввели після того, як посол Нікарагуа в Росії без погодження з Україною відвідав Крим і відкрив почесне консульство з резиденцією в Сімферополі. Санкції проти Нікарагуа просив ввести президент Володимир Зеленський

    Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.

    Теги: МЗС Крим санкції Нікарагуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies