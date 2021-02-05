У МЗС пояснили, навіщо Україна ввела санкції проти Нікарагуа

У МЗС гідно відповіли Марії Захаровій

Україна санкціями проти Нікарагуа відповіла на зазіхання на свій суверенітет. Причиною стало відкриття так званого почесного консульства цієї країни в окупованому Криму. Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, напередодні офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення про санкції проти Нікарагуа через почесне консульство в окупованому Криму «виглядає сміхотворно» й розцінюється як «акт відчаю». Вона підкреслила, що після окупації півострова питання відносин нібито не стосуються України.

Проте Ніколенко заявив, що «актом відчаю» є спроби Росії переконати світ у тому, що Крим і Севастополь – це нібито суб’єкти РФ. А призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство й міжнародне право.

«У відповідь на такі недружні дії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював, а Верховна Рада підтримала введення обмежувальних заходів проти Нікарагуа. Україна й надалі безкомпромісно реагуватиме на кричущі посягання на свій суверенітет і послідовно захищатиме національні інтереси з метою якнайшвидшої деокупації Криму», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, Україна 2 лютого ввела санкції проти Нікарагуа. Обмеження ввели після того, як посол Нікарагуа в Росії без погодження з Україною відвідав Крим і відкрив почесне консульство з резиденцією в Сімферополі. Санкції проти Нікарагуа просив ввести президент Володимир Зеленський.

Нікарагуа є серед країн, які регулярно не голосують за резолюції Генеральної асамблеї ООН, які ініціює Україна, щодо визнанням Росії країною-окупантом через анексію Криму.