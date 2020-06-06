Окупаційна влада Криму визнала, що Сімферополь відчуває дефіцит води



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Фото Радіо Свобода

«Уряд» окупованого півострова поки не планує вимикати водопостачання

Голова «уряду» окупованого Криму Юрій Гоцанюк визнав, що Сімферополь відчуває дефіцит води. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

«Сьогодні немає жодних підстав говорити про можливе запровадження обмежень постачання води в Сімферополі. Дійсно, кримська столиця відчуває певний дефіцит, оскільки вода в столиці надходить з Аянського, Партизанського і Сімферопольського водосховищ, які живляться сьогодні переважно завдяки опадам», – сказав Гоцанюк.

Водночас він зазначив, що будівництво нових водопроводів допоможе Сімферополю впоратися з водним дефіцитом.

«Будівництво Іванівського водозабору дасть приблизно 20 000 куб. м на добу, а постачання води від Вілінського водозабору на Міжгірський гідровузол Севастопольським водопроводом забезпечить ще приблизно 25 000 куб. м води на добу. Тим самим ми додатково забезпечимо Сімферополь якісною питною водою найближчим часом», – розповів він.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков заявив, що Україна не збирається відновлювати постачання води до тимчасово окупованого Криму. За словами Резнікова, зараз за цю ситуацію відповідає виключно Росія.

Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.

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