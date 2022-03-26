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    Події в Україні

    ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі

    У Маріуполі немає можливості нормально поховати загиблих - ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі
    У Маріуполі немає можливості нормально поховати загиблих

    В одному з масових поховань може бути близько 200 людей

    Організація Об'єднаних Націй отримала інформацію про масові поховання у Маріуполі. В одному з таких поховань можуть бути тіла 200 осіб, повідомила очільниця Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні Матільда Богнер.

    «За нашими оцінками, в одному з цих масових поховань перебуває близько 200 людей», - сказала вона.

    Богнер додала, що неможливо підтвердити, що ці люди «є цивільними жертвами». «Тому що, коли ми документуємо жертви серед цивільного населення, ми не враховуємо військових і людей, смерть яких прямо не пов'язана з військовими діями», - сказала вона.

    Богнер також нагадала про те, що у заблокованому місті люди помирають також через відсутність елементарних побутових благ, від голоду та зневоднення.

    Нагадаємо, Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. У місті куманітарна катастрофа.

    Внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

    Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

    У Маріуполі Дитячий реабілітаційний цент перетворився на руїни.

    Напередодні генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя. Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ООН отримала супутникові знімки братських могил у Маріуполі