Драмтеатр у Маріуполі: через бомбардування загинуло близько 300 осіб

Через жорсткі бої, які тривали поруч, рятувальники тривалий час не могли дістатися завалів

Окупанти 16 березня обстріляли Драматичний театр

У Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Драмтеатр у самому серці Маріуполя завжди був візитною карткою міста. Місцем зустрічей, побачень, точкою орієнтиру. «Ти де? Я на Драмі». Скільки разів ми чули чи говорили цю фразу: «на Драмі». Тепер більше немає Драма. На його місці з'явилася нова точка болю маріупольців, руїни, що стали останнім притулком для сотень безневинних людей», – говориться у повідомлені.

16 березня російський літак скинув авіаційну бомбу на Маріупольський драматичний театр. В момент трагедії там ховались від бомб майже 1200 чоловік – жінки, діти, старі.

«Драматичний театр цинічно знищили вісники російського світу. Цих фашистів 21 століття не зупинив ані величезний напис ДІТИ, ані заяви самих людей, що там лише мирні – жінки, діти, люди похилого віку. Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки і все одно бомби впали на місце, яке стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс до нашого будинку розруху, біль та страждання», – написано у пості.

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

Раніше, з'явилось відео як Маріуполь виглядає сьогодні.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань.