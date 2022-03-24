Люди вмирають від голоду. Маріуполь благає світ про допомогу

У Маріуполі фіксується все більше смертей від голоду

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. Про це повідомляється в Telegram-каналі міськради.

Влада Маріуполя повідомляє про гуманітарну катастрофу в місті.

«Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є». Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились. Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії», - йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Влада Маріуполя дякує волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.

«Але зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні вдесятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань. Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя», - зазначає Маріупольська міськрада.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

Раніше, з'явилось відео як Маріуполь виглядає сьогодні.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань.