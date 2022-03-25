У Маріуполі загинула викладачка журналістики Лілія Гумянова

Інформацію про воєнні злочини РФ проти журналістів та працівників ЗМІ НСЖУ передає до Європейської та Міжнародної федерацій журналістів

У Маріуполі 19 березня загинула керівниця юнкорівського обʼєднання в Маріуполі, завідувачка художнім відділом Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості Лілія Гумянова. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

«Не кинула людей до останньої миті. Відкрила бомбосховище у маріупольському будинку творчості. Вболівала за долю Маріуполя і за майбутню журналістику. Так про Лілію Гумянову пише її учениця, викладачка соціальних комунікацій Маріупольського держуніверситету Олена Мельникова-Курганова», – сказав він.

Секретар НСЖУ та президент Національного конкурсу шкільних медіа Гліб Головченко добре знав Лілію Гумянову як координатора шкільної газети при місцевому будинку творчості в Маріуполі, уточнив Томіленко. Минулоріч ця газета була переможницею конкурсу.

«Вона з тих, хто за будь-яких обставин залишився б із людьми до останнього. Це величезна втрата для всієї нашої журналістики. Багато її випускників стали справжніми професіоналами. Пані Лілія свідомо займала принципову патріотичну позицію. Насправді таких видатних педагогів, які б любили свою справу, дітей, не так багато. Вона була однією з найкращих», – сказав Головченко.

Напередодні генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя. Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. У місті куманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

На сьогодні узгоджено два гуманітарні коридори. 25 березня мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя.

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