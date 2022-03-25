«Їхали напролом. Пощастить, не пощастить». Евакуація з Маріуполя очима місцевих жителів

«Маріуполя як міста більше не існує»

На YouTube-каналі проєкту Український свідок з’явилось відео, на якому евакуйовані жителі Маріуполя розповіли через що їм прийшлося пройти, щоб дістатися Запоріжжя.

Місто Маріуполь на Донеччині з 1 березня знаходиться в блокаді. Через це з 3 березня в місті немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв'язку. Неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари. У Маріуполі гуманітарна катастрофа.

«Маріуполя як міста більше не існує» – розповідає врятована жінка. – «Весь розбомбили, все горить. Горять заводи, горять будинки, люди сидять в підвалах. Все життя проходить в підвалах».

Щоб дістати воду, людям потрібно бігти до річки під постійними обстрілами на свій страх і ризик. Жителям, що залишаються в місті, приходиться їсти приготовані на вогнищі коржі, зроблені з розсолу та муки. Через постійну стрілянину та брак провізії люди намагаються виїхати. «Знаходитись там – ще страшніше, ніж їхати,» – запевняє мешканка Маріуполя. – «Їхали напролом. Пощастить, не пощастить.»

За словами тих, кому вдалося виїхати до Запоріжжя, задля евакуації люди самотужки утворювали колони власного легкового транспорту та злагоджено рухалися до безпечних регіонів.

«Коли виїхали з міста стало дуже легко на душі. Навіть якусь ейфорію відчули», – розповідає про виїзд з міста місцевий житель. – «В Бердянську нас тримали 1,5 години, але нас не тягали, з машин нічого не витягували. Поводили себе чинно та благородно, наскільки це можливо.»

Всіх, хто виїхав з Маріуполя, приймають волонтери в Запоріжжі. Спочатку люди проходять реєстрацію, а далі відправляються відпочити, поїсти та прийняти гарячий душ. Саме для цього у місті підготували дитячий садок та запустили кухню. Надалі ж люди будуть вирішувати – залишитись в місті чи їхати далі. «Нарешті люди змоги вирватися і доїхати до нас. Ми їх чекаємо всіх», – запевняють жителі Запоріжжя.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення близько 45 тисяч мирних мешканців Маріуполя евакуйовані, ще понад 100 тисяч залишаються у небезпеці. Окупанти не лише цілеспрямовано знищують місто – вони не дають вивезти людей гуманітарними коридорами чи роблять неможливою доставку гуманітарного вантажу в заблоковане місто.