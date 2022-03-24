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    Події в Україні

    Окупанти депортують тисячі мешканців Маріуполя до фільтраційних таборів РФ

    Окупанти депортують тисячі мешканців Маріуполя до фільтраційних таборів РФ
    фото з відкритих джерел

    Вивезених маріупольців доставляють у фільтраційні табори, звідти розподіляють по різних віддалених містах Росії

    Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Підтвердження надійшло з Лівобережного району Маріуполя. Людей насильно виселяють на територію держави-терористки. Зараз важко достеменно встановити, скільки наших громадян вже викрали російські терористи, але лік йде на тисячі.

    «Відомо, що окупанти депортують людей в ультимативній формі. Росіяни забирають у маріупольців українські паспорти та інші документи, доставляють їх до фільтраційних таборів, звідки перерозподіляють до різних віддалених регіонів Росії», – говориться у повідомлені.

    Окупанти не пускають до Маріуполя евакуаційну колону із Запоріжжя і брешуть маріупольцям, що Запоріжжя вже не приймає біженців, а Україна кинула Маріуполь. Окупанти брешуть, що Одеса вже захоплена, і буцімто єдиний порятунок – їхати на Ростов.

    «Нагадаю, що маріупольці вже три тижні фактично відрізані від інформації з зовнішнього світу, мобільний зв’язок пробивається вкрай рідко, тому така російська брехня може мати великий вплив на тих, хто досі в облозі. Прошу всіх, кому вдається вийти на зв’язок із Маріуполем, передавати туди, щоб не вірили жодному російському слову! Україна ніколи не кине своїх громадян і ніколи не прогнеться під російською навалою!», – написав Кириленко.

    Нагадаємо, мешканців Маріуполя примусово депортують в Росію.

    Раніше, з'явилось відео як Маріуполь виглядає сьогодні.

    Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна документи Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти депортують тисячі мешканців Маріуполя до фільтраційних таборів РФ