Окупанти за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину: є загиблі та руйнування

Росіяни повінстю зруйнували навчальний заклад у Ромнах

Учора, 23 серпня, росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зокрема, ворожий «Шахед» зруйнував навчальний заклад у місті Ромни, унаслідок чого загинули чотири цивільні особи. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього за минулу добу в регіоні зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Путивльська громади.

Так, по Зноб-Новгородській, Свеській та Новослобідській громадах ворог бив із мінометів.

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Великописарівська та Краснопільська громади потерпали від артилерії та мінометів.

По Роменській громаді окупанти завдали удару безпілотником «Шахед» – влучили по приміщенню навчального закладу в Ромнах. Будівлю повністю зруйновано, чотири цивільні особи загинули, ще четверо – поранені.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів і РСЗВ.

На Хотінську громаду ворог скинув із БпЛА коптерного типу ВОГ, а також здійснив мінометний обстріл.

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По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та гранатомету (АГС).

На територію Путивльської громади загарбники скинули три міни.

Нагадаємо, вранці 23 серпня російські загарбники атакували ударним дроном навчальний заклад у місті Ромни, що на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.