Окупанти за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину: є загиблі та руйнування
Росіяни повінстю зруйнували навчальний заклад у Ромнах
Учора, 23 серпня, росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зокрема, ворожий «Шахед» зруйнував навчальний заклад у місті Ромни, унаслідок чого загинули чотири цивільні особи. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Усього за минулу добу в регіоні зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Путивльська громади.
Так, по Зноб-Новгородській, Свеській та Новослобідській громадах ворог бив із мінометів.
Великописарівська та Краснопільська громади потерпали від артилерії та мінометів.
По Роменській громаді окупанти завдали удару безпілотником «Шахед» – влучили по приміщенню навчального закладу в Ромнах. Будівлю повністю зруйновано, чотири цивільні особи загинули, ще четверо – поранені.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів і РСЗВ.
На Хотінську громаду ворог скинув із БпЛА коптерного типу ВОГ, а також здійснив мінометний обстріл.
По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та гранатомету (АГС).
На територію Путивльської громади загарбники скинули три міни.
Нагадаємо, вранці 23 серпня російські загарбники атакували ударним дроном навчальний заклад у місті Ромни, що на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.
Коментарі — 0