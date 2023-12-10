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Операцію порятунку українців із Сектору Гази завершено: розвідка повідомила деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Операцію порятунку українців із Сектору Гази завершено: розвідка повідомила деталі
Серед врятованих із Сектору Гази – двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна
фото з відкритих джерел

У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей

Операція з порятунку українських громадян із Сектору Гази успішно завершена. Її у декілька етапів здійснили розвідники та Міністерство закордонних справ України за дорученням Володимира Зеленського. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей:  304 українці, 2 палестинці, 9 громадян Молдови.

 Серед врятованих із Сектору Гази – двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських  воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також повідомлялося, що багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим у Секторі Гази. Керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. 

До слова, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Теги: розвідка українці Адміністрація Президента міністр полон ХАМАС населення

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