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Який вигляд має Сектор Гази після ударів ЦАХАЛу: супутникові фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Який вигляд має Сектор Гази після ударів ЦАХАЛу: супутникові фото
Авіація ЦАХАЛ цілодобово скидає бомби на терористів ХАМАС
фото: jpost.com

Перші знімки було зроблено 10 травня 2023 року, а другі – вже 21 жовтня 2023 року

У мережі з'явилися свіжі фото наслідків ударів ізраїльскої авіації по двох районах Сектора Гази Бейт-Ханун та Ататра.  Супутникові знімки від Maxar  26 жовтня опублікувало видання The Jerusalem Post.

Видання уточнює, що перші знімки було зроблено 10 травня 2023 року, а другі – вже 21 жовтня 2023 року.

5 фото
На весь екран

Видання нагадує, що ізраїльський ВПС почав атакувати райони Гази з 7 жовтня, після того, як терористи ХАМАС влаштували напад на Ізраїль. Від того часу армія ЦАХАЛ завдала чимало ударів, намагаючись знищити в Газі склади зброї, таємні схованки ХАМАС тощо.

Як коментував 11 жовтня начальник штабу ВПС Ізраїлю Омер Тішлер, авіація ЦАХАЛ цілодобово скидає тисячі бомб на терористів ХАМАС «без різниці між днем і ніччю», вказало ЗМІ.

Як повідомлялося, ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
 
 
 
 

Теги: Ізраїль авіація армія напад Сектор Гази ХАМАС

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