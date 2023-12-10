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Reuters: Держдеп США надав Ізраїлю снаряди без схвалення Конгресу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Reuters: Держдеп США надав Ізраїлю снаряди без схвалення Конгресу
фото: Reuters

Державний департамент США скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів

Адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. Про це повідомляє Reuters.

Державний департамент США, оголосивши надзвичайну ситуацію, у п'ятницю, 9 грудня скористався законом про контроль над експортом озброєнь і погодив терміновий продаж танкових снарядів вартістю 106,5 млн доларів Ізраїлю.

Ці снаряди є частиною більшої угоди на понад 500 млн доларів, яка включає 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків «Меркава» і яку адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес.

Із загостренням війни питання про те, як і де саме американська зброя використовується в конфлікті, стало предметом більшої уваги, хоча офіційні особи США кажуть, що не планують висувати умови щодо надання військової допомоги Ізраїлю або розглядати можливість її часткової відмови.

Заява Пентагону стверджує, що державний секретар США Ентоні Блінкен обґрунтував перед Конгресом, що танкові снаряди мають бути негайно передані Ізраїлю для забезпечення національної безпеки Сполучених Штатів.

Продаж буде здійснено з арсеналу армії США та включатиме 120-міліметрові танкові снаряди для фугасних протитанкових багатоцільових снарядів з трасером (MPAT) M830A1 та супутнє обладнання.

«Ізраїль використовуватиме розширені можливості як засіб стримування регіональних загроз і зміцнення своєї внутрішньої оборони», – заявили в Пентагоні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Теги: Ентоні Блінкен ХАМАС Ізраїль зброя Адміністрація Президента

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