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США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі

Діана Гасюк
glavcom.ua
США заблокували резолюцію ООН щодо припинення вогню в Газі
фото: Reuters

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню

Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

Проэкт резолюції, представлений Об'єднаними Арабськими Еміратами, отримав підтримку 13 членів Ради Безпеки ООН. При цьому Великобританія утрималась, але США використали своє право вето.

«Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше», – заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Повыдомляэться, що США віддають перевагу своїй власній дипломатії, а не діям Ради Безпеки ООН, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників і чинити тиск на Ізраїль, щоб той краще захищав цивільних в Газі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відкинув резолюцію ООН про перемир'я у секторі Гази.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 27 жовтня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Резолюція була прийнята більшістю голосів.

Резолюція була прийнята 120 голосами «за», 45 утрималися у тому числі Велика Британія, Україна, Росія, Болгарія та Естонія, і 14 - в тому числі Ізраїль і Сполучені Штати – проголосували «проти». Генеральна Асамблея проголосувала після того, як Рада Безпеки чотири рази за останні два тижні не вжила заходів.

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Теги: Ізраїль Україна ХАМАС Вашингтон звільнення

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