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Ізраїль назвав кількість ліквідованих бойовиків ХАМАС в Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль назвав кількість ліквідованих бойовиків ХАМАС в Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свій наземний штурм на південну половину Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю знищила понад 7 тисяч бойовиків ХАМАС від початку вторгнення угруповання в Ізраїль. Про це заявив голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає Reuters.

За словами Ханегбі, кількість убитих бойовиків може бути вищою, оскільки ізраїльська сторона не знає, скільки людей можуть перебувати під завалами зруйнованих будівель або в тунелях, збудованих ХАМАСом у Газі.

У той же час керівник Генштабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві сказав солдатам ізраїльської армії, що «потрібно тиснути сильніше».

Після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свій наземний штурм на південну половину Сектора Гази, наступаючи на Хан-Юніс. Обидві сторони конфілкту повідомили також про сплеск боїв на півночі.

Раніше повідомлялося, що багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим у Секторі Гази. Керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. 

До слова, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Теги: штурм населення ХАМАС полон Ізраїль Адміністрація Президента

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