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Прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду через Путіна – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду через Путіна – ЗМІ
Нетаньяху попросив Росію здійснити тиск на Червоний Хрест, щоб забезпечити медикаменти для захоплених ХАМАСом заручників
фото з відкритих джерел

Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб поговорити з російським диктатором

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пишуть ізраїльські видання The Times of Israel і Haaretz.

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив незадоволення деякими заявами російських офіційних осіб в ООН та на інших майданчиках проти Ізраїлю.

Нетаньягу також різко критикував відносини між Росією та Іраном як небезпечні. Водночас, він подякував Путінові за звільнення з полону ХАМАС громадянина Ізраїлю, який має також російське громадянство.

Крім того, Нетаньяху попросив Росію здійснити тиск на Червоний Хрест, щоб забезпечити відвідування та медикаменти для захоплених ХАМАСом заручників.

Російські пропагандистські видання цинічно зазначили, що у розмові з Нетаньягу диктатор Путін, за чиїм наказом окупанти чинять воєнні злочини і терористичні удари на території України, «підтвердив принципову позицію неприйняття та засудження тероризму у всіх його проявах».

«Водночас дуже важливо, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до таких тяжких наслідків для цивільного населення», – ідеться у цинічному релізі Кремля.

Як зазначає The Times of Israel, ця розмова відбулася на тлі напруженості у відносинах з Росією.

Раніше повідомлялося, що багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим у Секторі Гази. Керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. 

До слова, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Теги: окупанти міністр путін червоний хрест ХАМАС громадянство населення звільнення диктатор хрест

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