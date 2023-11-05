ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини
Сьогодні існує північна Газа і південна Газа
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що зраїльські військові повністю оточили місто Газа і розділили Сектор Гази навпіл. Про це пише The Times of Israel.
За словами Хагарі, війська досягли берегової лінії і утримують її.
«Сьогодні існує північна Газа і південна Газа», – сказав речник ЦАХАЛу.
За його словами, Армія оборони Ізраїлю дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.
Він також додав, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, що знаходиться в однойменному секторі.
Нагадаємо, армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику.
3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС.
Кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.
З'явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що ізраїльські війська оточують місто Газа.
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