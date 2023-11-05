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ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЦАХАЛ заявив, що розділив Сектор Гази на дві частини
Ізраїльські війська повністю оточили місто Газа
фото з відкритих джерел

Сьогодні існує північна Газа і південна Газа

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що зраїльські військові повністю оточили місто Газа і розділили Сектор Гази навпіл. Про це пише The Times of Israel.

За словами Хагарі, війська досягли берегової лінії і утримують її.

«Сьогодні існує північна Газа і південна Газа», – сказав речник ЦАХАЛу.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази і поїхати на південь.

Він також додав, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа, що знаходиться в однойменному секторі.

Нагадаємо, армія Ізраїлю, ймовірно, після консультацій зі США удосконалила свій план щодо ХАМАС і змінить тактику. 

3 листопада Ізраїль завдав удару по машині швидкої допомоги в місті Газа, яку, за його словами, використав ХАМАС. 

Кілька днів тому ізраїльська армія обстріляла Французький інститут в Газі, що належить до сфери управління МЗС Франції.

З'явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що ізраїльські війська оточують місто Газа.

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Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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