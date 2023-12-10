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ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
Багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим
фото з відкритих джерел

Бойовики висловили незадоволення тим, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не реагує на їхню складну ситуацію на місцях

Багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим у Секторі Гази. Керівництво руху у підпіллі ігнорує повідомлення про складну для них ситуацію та не дбає про населення регіону. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами речника ізраїльської армії ЦАХАЛ, Даніеля Хагарі, бойовики висловили незадоволення тим, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не реагує на їхню складну ситуацію на місцях.

«У Шеджаї та Джабалії терористи, які здалися, передали зброю і спорядження. З допитів ми дізналися про наступне: ситуація з оперативниками на місцях складна, а керівництво ХАМАСу на чолі з Яхья Сінваром заперечує реальність, навіть якщо його інформують про деталі», – сказав він.

Зокрема речник ЦАХАЛу повідомив про «поширену думку, що керівництво ХАМАСу в підпіллі не дбає про населення Гази на поверхні», і «це також турбує оперативників руху».

«Розвіддані, що з'являються під час результаті допитів, проясняють більше мішеней та допомагають нам в оперативній діяльності», – додав Хагарі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для організації продажу Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без попереднього схвалення Конгресу. 

До слова, Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Теги: населення ХАМАС полон Адміністрація Президента

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