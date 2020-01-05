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    Події в Україні

    Оприлюднено ім’я загиблого 5 січня на Донбасі українського військового

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    Дичек Сергій Олександрович&nbsp; - Оприлюднено ім’я загиблого 5 січня на Донбасі українського військового
    Дичек Сергій Олександрович 

    Герой родом з Волочиська

    Сьогодні, 5 січня, на Хмельниччину знову прийшла сумна звістка. Наш земляк, 48-річний Дичек Сергій Олександрович з Волочиська, підірвався на міні. Про це розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталя Дзекар, повідомляє сайт «Є».

    «Подія сталася в районні населеного пункту Золоте-4. Вантажівка з двома військовими, серед яких був і Сергій Дичек, наїхала на протитанкову міну. В результаті вибуху, наш земляк загинув. Інший військовий отримав важкі поранення», – повідомила Наталія Дзекар.

    Відомо, що Сергій Олександрович служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні. На Сході боєць захищав нашу державу понад п’ять років. У Сергія залишилася дружина, яка мешкає з двома синами у селі Богданівка Волочиського району, та старенька матір.

    Інформації про те, коли захисника привезуть на Хмельниччину, і коли відбудеться похорон, поки ще немає.

    На Сході боєць захищав нашу державу понад п’ять років. Фото: з архіву

    Як повідомлялося, 5 січня, на Донбасі унаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, що здійснював заходи логістичного забезпечення.

    Зазначається, що внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

    Хмельниччина АТО Донбас ЗСУ дружина
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