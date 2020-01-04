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    Думки вголос

    У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі

    Наступного разу, коли в МПвУ вам розказуватимуть що вони «поза політикою», що вони «лише моляться» - перегляньте ще раз коментар нижче

    Щоби було зрозуміло: високопосадовий представник Митрополії МПвУ цілком сейозно переконує, що причиною анексії Росією Криму та кремлівської війни на Донбасі (і триваючої гібридоної агресії РФ проти цілої України) є «та ідеологія, яку ми мали за останні майже 6 років».

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    У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі
    У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі
    У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі

    Навіщо соромитися? Може відверто би написали про «останні майже 29 років»? Як їхні колеги в Москві кажуть, коли згадують про ідеї української національної ідентичності, державності та незалежності - що самі ці ідеї «придуманы врагами славянского и русского единства».

    Хоча – тут ще як прочитати допис...

    Якщо автор має на увазі ту ідеологію, яку «ВОНИ мали» - то тут не можна не погодитися. Бо саме ідеологія «русского міра» і була причиною пунктів 1-3.

    А щодо «ідеології об‘єднання», то підтримка з боку МПвУ і Шарія - не найкращі об’єднавчі сигнали.

    Ті, хто центром своєї ідентичності обрали ексклюзивізм («лише ми є істинною, канонічною, Православною Церквою, всі інші - розкольники, єретики і навіть бісопоклонники!») та єдність з Москвою за будь-яку ціну - навряд чи здатні запропонувати якусь інакшу «ідеологію об‘єднання», ніж об‘єднання навколо «русского міра» та його столиці.

    А це явно не та ідеологія, яка збереже Україну.

    P.S. Цікаве розкриття автором теми в подальших коментарях.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Донбас війна Російська православна церква в Україні
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