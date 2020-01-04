У Московській церкві розповіли, що є причиною анексії Росією Криму та війни на Донбасі

Наступного разу, коли в МПвУ вам розказуватимуть що вони «поза політикою», що вони «лише моляться» - перегляньте ще раз коментар нижче

Щоби було зрозуміло: високопосадовий представник Митрополії МПвУ цілком сейозно переконує, що причиною анексії Росією Криму та кремлівської війни на Донбасі (і триваючої гібридоної агресії РФ проти цілої України) є «та ідеологія, яку ми мали за останні майже 6 років».

Навіщо соромитися? Може відверто би написали про «останні майже 29 років»? Як їхні колеги в Москві кажуть, коли згадують про ідеї української національної ідентичності, державності та незалежності - що самі ці ідеї «придуманы врагами славянского и русского единства». Хоча – тут ще як прочитати допис... Якщо автор має на увазі ту ідеологію, яку «ВОНИ мали» - то тут не можна не погодитися. Бо саме ідеологія «русского міра» і була причиною пунктів 1-3. А щодо «ідеології об‘єднання», то підтримка з боку МПвУ і Шарія - не найкращі об’єднавчі сигнали. Ті, хто центром своєї ідентичності обрали ексклюзивізм («лише ми є істинною, канонічною, Православною Церквою, всі інші - розкольники, єретики і навіть бісопоклонники!») та єдність з Москвою за будь-яку ціну - навряд чи здатні запропонувати якусь інакшу «ідеологію об‘єднання», ніж об‘єднання навколо «русского міра» та його столиці. А це явно не та ідеологія, яка збереже Україну. P.S. Цікаве розкриття автором теми в подальших коментарях.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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