Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Осушення росіянами Каховського водосховища. Шмигаль звернувся до Заходу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Осушення росіянами Каховського водосховища. Шмигаль звернувся до Заходу
фото ілюстративне

Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження ЗАЕС

Осушення російськими загарбниками Каховського водосховища матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту, а отже, Захід має на це відреагувати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Це загрожує Україні, Європі та світу загалом, а тому цивілізований світ не повинен мовчати.

Очільник уряду закликав всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. В іншому випадку Україна зітнеться з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту.

Як повідомлялося, що Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.

Теги: Денис Шмигаль Енергодар Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського каналу
Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського каналу
1 грудня, 2022, 19:28
У випадку зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
8 лютого, 03:01
Окупанти осушують Каховське водосховище: Галущенко пояснив, чим це загрожує ЗАЕС
Окупанти осушують Каховське водосховище: Галущенко пояснив, чим це загрожує ЗАЕС
12 лютого, 16:17

Події в Україні

Навесні Україна матиме можливість, щоб перехопити ініціативу на полі бою – Остін
Навесні Україна матиме можливість, щоб перехопити ініціативу на полі бою – Остін
Осушення росіянами Каховського водосховища. Шмигаль звернувся до Заходу
Осушення росіянами Каховського водосховища. Шмигаль звернувся до Заходу
Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україні
Польща повідомила, коли перші Leopard прибудуть в Україні
Власник ПВК «Вагнер» прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута
Власник ПВК «Вагнер» прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута
РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Шокуючі кадри
РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Шокуючі кадри
У небі над Україною літають російські повітряні кулі з відбивачами
У небі над Україною літають російські повітряні кулі з відбивачами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
20K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
20K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
16K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Доступ Кузьміна до держтаємниці. Нардепка Геращенко викрила обман Безуглої
11K
США попереджають Україну про переломний момент у війні

Новини

Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
Сьогодні, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту