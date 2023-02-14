Осушення росіянами Каховського водосховища. Шмигаль звернувся до Заходу

Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження ЗАЕС

Осушення російськими загарбниками Каховського водосховища матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту, а отже, Захід має на це відреагувати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що ще більшою є атомна загроза. Зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Це загрожує Україні, Європі та світу загалом, а тому цивілізований світ не повинен мовчати.

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Очільник уряду закликав всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям. В іншому випадку Україна зітнеться з екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту.

Як повідомлялося, що Росія осушує Каховське водосховище, чим ставить під загрозу забезпечення питною водою, виробництво сільськогосподарської продукції на Херсонщині та безпеку найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС.