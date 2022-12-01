Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського каналу

Піввдень України може залишитись без зрошення

Російські загарбники затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Затоплення станції загрожує тим, що південь України залишиться без зрошення, а Іванівський і Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької без питної води.

«Щоб точно говорити про наслідки – потрібен доступ до газонаповнювальної станції. Окупанти туди фахівців не пускають. Якщо не почати вирішувати проблеми зараз – ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів каналу», – зазначив Хлань.

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Раніше британська розвідка оцінила пошкодження мосту в районі Каховської ГЕС.

Як відомо, російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області. Зокрема, загарбники пошкодили переправи біля Каховської ГЕС. Рашисти опублікували відео підриву мосту біля Каховської ГЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив РФ, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу.

Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

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Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові КамАЗи, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

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