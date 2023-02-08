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Робота Запорізької АЕС під загрозою: у Каховському водосховищі різко падає рівень води

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Робота Запорізької АЕС під загрозою: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
У випадку зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів
Фото: wikimedia

Через зниження рівня води у водосховищі великі населені пункти, зокрема Енергодар, Мелітополь і Бердянськ уже зіштовхнулись з проблемою водопостачання

Росіяни неконтрольовано скидують воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає, оскільки обсяги скиду перевищують обсяг наповнення. Такі дії загарбників можуть призвести до катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

«На сьогодні проблем з водозабором у верхньому б’єфі Дніпровської ГЕС немає, але рівень води у нижньому б’єфі неконтрольовано знижується. Через це великі населені пункти, які беруть воду з нижнього б’єфу, зокрема Енергодар, Мелітополь і Бердянськ уже сьогодні зіштовхнулись з проблемою водопостачання. Наразі ці міста перебувають у тимчасовій окупації, тому вплинути на ситуацію ми не можемо. Значне зниження рівня води у Каховському водосховищі негативно впливає на технічні процеси на ЗАЕС» – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рівень води у 13,2 м є мінімальним для забору води в охолоджувальний резервуар.

«У разі зупинки подачі води почнуться проблеми з охолодженням реакторів, а це призведе до катастрофи», – зазначив перший заступник начальника Запорізької ОВА Геннадій Тімченко.

У повідомленні наголошується, що згідно зі спостереженнями експертів «Укргідроенерго», великий обсяг води, що скидається через Каховську ГЕС пов'язаний не з її пошкодженням, а з навмисними діями російських окупантів, що відкрили шлюзи станції, побоюючись форсування Дніпра українськими військовими. У ситуації, що склалася, єдиний реальний вихід із ситуації – це міжнародний тиск на окупанта, щоб змусити його закрити шандори та не допустити розгортання гуманітарної, екологічної та ядерної катастроф.

Нагадаємо, що російські загарбники завезли на Запорізьку АЕС персонал із Калінінської АЕС.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі почастішали випадки викрадення співробітників ЗАЕС.

Теги: Бердянськ Мелітополь Енергодар

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