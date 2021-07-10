«Хвиля пішла». Лікар розповів, чи варто зараз носити маски

Лікар-анестезіолог Павло Сільковський упевнений, що масковий режим необхідно скасувати

Епідемія Covid-19 відступила, нова хвиля заражень поки що не дісталася України. Тож носити маски зараз – алогічно і безглуздо. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лікар-анестезіолог Павло Сільковський.

«У регіонах України зараз реєструють близько 10-20 випадків коронавірусної хвороби на добу. Це кількість інфікованих на 1-1,5 мільйона населення. Цілком очевидно, що ми знаходимося значно нижче епідемічного порогу і карантин по пандемії зараз обумовлений лише тим, що так роблять інші. Але маски. Для чого людей у спеку далі змушувати носити маски? Заходиш в магазин, маршрутку, установу, будь-куди. І всюди бачиш людей в масках. Ну, як в масках? Так, щоб прикривали рот і ніс, менше 10%. Всі інші – на бороді, під носом, ще десь, але так, щоб і не одягати, і щоб не чіплялися. І при цьому декілька нових випадків на мільйон населення щодоби. Бо хвиля пішла, а коли прийде нова і чи прийде, поки невідомо», – ідеться у дописі.

Зараз маски не відіграють жодної значимої ролі ні для стримування, ні для поширення епідемії, переконаний лікар.

«То чому не відмінити їх до того часу, коли/якщо це знову буде мати значення? Просто взяти і відмінити? А коли потрібно буде, знову постановити? Чи вся ця пандемія від початку і до кінця повинна пройти за принципом повної алогічності?», – вказує Сільковський.

Раніше вірусолог, керівник Міжнародного науково-освітнього центру біологічної безпеки Далекосхідного федерального університету, директор НДІ епідеміології та мікробіології імені Г.П. Сомова, професор Михайло Щелканов назвав число можливих повторних заражень на Covid-19. На його думку, якщо не дотримуватися заходів безпеки, то є ризик перехворіти на коронавірус необмежену кількість разів.

Крім того, гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина заявив, що в Україні існує загроза розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.

Також, головний інфекціоніст США назвав штам «Дельта» «більш смертоносним».

Зазначимо, прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста у вівторок, 7 липня, заявив, що в країні почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. Він зазначив, що в країні «Дельта» штам став причиною майже 90% нових випадків захворювання.