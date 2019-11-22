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    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)

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    Автомобіль перекинувся на дах - На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    Автомобіль перекинувся на дах
    Фото: Київ оперативний

    Постраждалих в результаті ДТП забрала «швидка»

    Сьогодні, 22 листопада, на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва сталася серйозна ДТП.

    В аварію потрапив автомобіль Porsche. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    За попередніми даними, Porsche, спускаючись вниз, на швидкості зачепив відбійник та перелетів через нього.

    Також автомобіль зачепив ще дві машини і зніс світлофор.

    Свідки кажуть, що автомобіль рухався по Києву зі значним перевищенням допустимої швидкості.

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    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
    На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)

    Постраждалих забрала «швидка». Інформація щодо їх стану уточнюється.

    На місці працюють поліцейські і рятувальники.

    Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.

    У четвер увечері на Окружній загинув пішохід: чоловік потрапив під колеса автомобіля Skoda.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль рятувальники
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