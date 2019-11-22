На Печерську Porsche перелетів через відбійник і перекинувся (фото, відео)
Постраждалих в результаті ДТП забрала «швидка»
Сьогодні, 22 листопада, на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва сталася серйозна ДТП.
В аварію потрапив автомобіль Porsche. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередніми даними, Porsche, спускаючись вниз, на швидкості зачепив відбійник та перелетів через нього.
Також автомобіль зачепив ще дві машини і зніс світлофор.
Свідки кажуть, що автомобіль рухався по Києву зі значним перевищенням допустимої швидкості.
Постраждалих забрала «швидка». Інформація щодо їх стану уточнюється.
На місці працюють поліцейські і рятувальники.
Як повідомлялося, 21 листопада ввечері напівпорожній Голосіївський проспект у столиці не поділили автомобілі Mercedes і Volkswagen служби таксі. Після невеликого зіткнення машина таксі злетіла з дороги, знесла дерево і зупинилася у стовпі.
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