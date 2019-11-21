Смертельна ДТП у Харкові: захист Зайцевої оскаржує вирок



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Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність

Адвокати просять скасувати вирок та закрити провадження

Захист засудженої за смертельну ДТП в Харкові, в результаті якої загинули шість людей, Олени Зайцевої подав скаргу на вирок до Верховного суду.

Про це повідомляє журналістка Тетяна Доцяк у Facebook.

За її даними, адвокати Зайцевої просять скасувати вирок, а провадження закрити. Або ж зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання.

«Пам'ятаємо, Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років тюрми за 6 смертей і 6 покалічених людей надто суворим покаранням. І подала скаргу до Верховного суду», - написала Доцяк.

Крім того, відшкодування потерпілим Зайцева просить поділити з Дроновим 70 на 30.

«70 відсотків Дронову, звісно. Суд поки не взяв скаргу до розгляду, лишив без руху - юридичним терміном, бо скарга оформлена неналежним чином. Адвокатка Зайцевої не пояснила в чому полягає незаконність і необґрунтованість судового рішення та невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення. Суд дав адвокатці Зайцевої 15 днів на усунення недоліків», - повідомила журналістка.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.