Ракетний обстріл України: скільки Росії коштувала атака 15 листопада

Основну масу ракет рашисти випустили з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області

Росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації

Вчорашній обстріл України обійшовся Росії в суму від пів мільярда до мільярда доларів. Такі підрахунки зробив Forbes Україна.

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Росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Як повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, основну масу ракет випустили з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області.

Решта ракет – «Калібр», які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години.

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Чіткого розподілу за кількістю і типами ракет у Повітряних силах не повідомили. За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня – $700–900 млн.

Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки:

вартість ракети Х-101 – $13 млн;

«Калібр» – $6,5 млн;

Х-555 – $4 млн.

Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes – $400–700 млн доларів.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове вдалася до масованої ракетної атаки по всій території України. Загалом країна-агресор випустила по Україні понад 90 ракет, 73 з яких збили сили ППО. Водночас вибухи пролунали у центральній частині України, на Заході, Сході та у столиці.

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