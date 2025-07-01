Папа Римський призначив нового Кам'янець-Подільського єпископа РКЦ

Едуард Кава замінить єпископа Леона Дубравського

Сьогодні, 1 липня, Папа Римський Лев XIV призначив правлячим єпископом Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-Католицької церкви в Україні Едуарда Каву. Раніше він був єпископ-помічник Львівської архидієцезії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що єпископ Едуард замінить єпископа Леона Дубравського, який очолював дієцезію від 2002 року, а від 1998 служив у ній як єпископ-помічник. Камʼянець-Подільська дієцезія обʼєднує структури Римо-Католицької Церкви у Хмельницькій та Вінницькій областях України.

Що відомо про Едуарда Каву?

Єпископ Едуард Кава народився 17 квітня 1978 року в місті Мостиська на Львівщині. У 1996 році вступив до Ордену Братів Менших Конвентуальних. Після того, як 13 травня 2017 року Папа Франциск призначив його єпископом-помічником Львівської архідієцезії, 21 червня того ж року отримав єпископські свячення.

Едуард Кава координував ініціативу «Папа для України», під час якої Україна отримувала благодійну допомогу від католиків Європи та Папи Франциска. Під час повномасштабної війни координував збір і розподіл гуманітарної допомоги. В римо-католицькому єпископаті виконує обов’язки секретаря Конференції єпископів РКЦ України, а також є головою Комісій чоловічих орденів та згромаджень і в справах жіночих орденів і згромаджень.

До слова, у базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук.