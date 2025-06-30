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Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему
Під виглядом «водіїв», «диспетчерів» або «туристичних агентів» шахраї пропонують вигідні умови, швидку оплату й «знижки»
фото з відкритих джерел

Зростання попиту на пасажирські перевезення, особливо в контексті міграційної мобільності створює сприятливе середовище для шахраїв

В Україні з’явилась ще одна схема шахрайства. Аферисти почали маскуватися під перевізників, пропонуючи онлайн-квитки та зникаючи після отримання передоплати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції Хмельницької області.

Громадян правоохоронці закликають не переказувати кошти на особисті картки незнайомців і користуватися лише послугами офіційних перевізників із ліцензією.

Один із таких злочинних схем стався на Хмельниччині. До поліції міста Полонного звернулася 39-річна жінка, яка намагалася купити квиток на автобус до України через онлайн-платформу, перебуваючи за кордоном. Вона зв’язалася з нібито перевізником, обговорила деталі поїздки, і погодилась переказати оплату за квиток – майже 4 тис. грн. Після отримання коштів псевдо-водій зник із радарів, перестав виходити на зв’язок.

Інцидент кваліфікували як шахрайство – кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 185 ККУ, яка передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом обману. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції з’ясовують обставини події та розшукують зловмисника.

Зазначається, що подібні випадки вже не є рідкістю. Зростання попиту на пасажирські перевезення, особливо в контексті міграційної мобільності створює сприятливе середовище для шахраїв. Під виглядом «водіїв», «диспетчерів» або «туристичних агентів» вони пропонують вигідні умови, швидку оплату й «знижки», щоб викликати довіру й виманити кошти.

Особливо вразливими є ті, хто перебуває за кордоном або шукає оперативне повернення до України – такі люди часто не мають часу на перевірку перевізника і діють інтуїтивно, покладаючись на онлайн-оголошення чи чати. Правоохоронці вкотре закликають користуватися лише перевіреними та офіційно зареєстрованими компаніями, які мають ліцензію на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових. Зокрема, шахраї видають себе за представників офіційних структур або «посередників» і обіцяють включити захисника до списку на обмін за певну суму грошей. Також зловмисники стверджують, що зниклий військовослужбовець перебуває у тяжкому стані й потребує термінового лікування, для чого необхідно негайно переказати кошти.

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Теги: шахрайство поліція Хмельниччина

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