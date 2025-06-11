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Наживалися на армії. ДБР викрило хлібну схему на Хмельниччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Наживалися на армії. ДБР викрило хлібну схему на Хмельниччині
За даними слідства, схему організував заступник командира батальйону однієї з військових частин
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Фігуранти систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів та не постачали їх військовим

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань викрило зловмисників, які привласнювали бюджетні кошти, виділені на забезпечення військових хлібобулочними виробами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.
 
За словами правоохоронців, організував схему заступник командира батальйону однієї з військових частин. До справи він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера. За даними слідства, учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно «на папері», тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами.
 
«Одним із ключових виконавців схеми був підлеглий посадовця, який відповідав за оформлення нібито отриманої продукції. Попри тиск керівництва, військовослужбовець звернувся до ДБР та почав співпрацювати зі слідством, діючи під контролем правоохоронців», – йдеться в заяві.

Підприємець разом із бухгалтером обчислювали різницю між фактично поставленим товаром і задекларованими обсягами, після чого кошти виводилися з рахунків та розподілялися між учасниками групи. Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить близько 1 млн грн.

Заступник командира батальйону, підприємець та бухгалтер підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

  • ч. 1, 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України (готування до заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою),
  • ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою).

Суд обрав заступнику командира батальйону та підприємцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Бухгалтер перебуває під домашнім арештом із застосуванням електронного засобу контролю. Також суд наклав арешт на рухоме й нерухоме майно підозрюваних. Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил. За даними слідства, підозрюваний та пов’язані з ним особи набули необґрунтовані активи у вигляді земельних ділянок, квартир, житлових будинків та автомобілів. Їхня вартість на понад 12,4 млн грн перевищує їх доходи. Також встановили, що ексначальник без передбаченого законом дозволу зберігав зброю та набої до неї.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника Державної прикордонної служби на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

До слова, поліція викрила посадовця Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, який, за версією слідства, за $12 тис. допомагав призовникам уникнути мобілізації.

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Теги: ДБР Хмельниччина корупція в Україні

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